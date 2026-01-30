Jaguar Land Rover може да произвежда китайски коли Chery във Великобритания

Jaguar сглоби последния си автомобил с двигател с вътрешно горене през декември и с нетърпение очаква серийната версия на концептуалния Type 00 да дебютира до края на тази година. Дори и това да стане реалност обаче, моделът ще бъде скъпа ексцентрична лимузина с ограничен тираж.

Така че Jaguar ще има огромен излишък от производствен капацитет, който компанията би могла да го използва за производство на китайски автомобили Chery във Великобритания, пише Financial Times. Твърди се, че предложението има подкрепата на британското правителство. JLR и Chery водят "проучвателни разговори" по време на посещението на премиера Киър Стармър в Пекин.

Auto Express обаче съобщава, че двете компании са "на прага на подписване на споразумение".

Jaguar Land Rover и Chery имат дългогодишно сътрудничество. Те създадоха съвместно предприятие през 2012 г., а фабриката в Чаншу отвори врати две години по-късно с годишен производствен капацитет от 130 000 бройки. Заводът за двигатели тръгна през 2017 г., а съвместното предприятие обяви и планове за марката Freelender през 2024 г.

Миналата година във Великобритания са регистрирани 5517 автомобила Chery. Тази цифра обаче изключва моделите на Omoda (19 855) и Jaecoo (28 232). Сумирането на всички тези данни води до общо 76 319 бройки. За сравнение, през 2025 г. са регистрирани едва 62 445 автомобила Jaguar Land Rover.