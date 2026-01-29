ЕЦБ: Леко забавяне на ръста на кредитирането в еврозоната

Годишният темп на растеж на кредити към частния сектор – коригирани с отчитане на прехвърляния на кредити и условни схеми за парично обединяване – е възлязъл на 3,3 на сто през декември, спрямо 3,4 на сто през ноември, показват публикувани днес данни на Европейската централна банка, цитирани от БТА.

По сектори, годишният ръст на кредитите към домакинствата е достигнал 3,0 на сто през декември, в сравнение с 2,9 на сто през ноември.

В същото време годишният темп на растеж на коригираните кредити към нефинансовите предприятия се е понижил до 3,0 на сто през декември от 3,1 на сто през предходния месец.