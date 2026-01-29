КНСБ: 799 евро на човек месечно са нужни за нормален живот в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

799 евро е необходимият доход на човек у нас месечно за нормално съществуване. Това сочат обявените днес от КНСБ данни за издръжката на живота.

Според синдикатите средствата са се увеличили с 6 на сто или малко над 40 евро за една година. На тримесечна база скокът е с 1 процент, пресмятат от профсъюзите.

Тричленно семейство у нас се нуждае от 1438 евро на месец, като там увеличението е с 82 евро.

Синдикатите настояха още за актуализация на удължения бюджет от бъдещото служебно правителство, за да се гарантират увеличенията на пенсиите по швейцарското правило.

„Настояваме новото служебно правителство да се заеме веднага с актуализация на удължителния закон за бюджета", заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ, цитиран от Нова тв.

„Към месец ноември намаляват лицата с доход под заплатата за издръжка - достигат 57,5% намаление спрямо същия период на миналата година с близо 50 хил. лица", каза Виолета Иванова, зам.-директор на ИССИО на КНСБ.