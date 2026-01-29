Над 25 евро за мегаватчас от сметката за ток на бита за декември е компенсация от държавата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През декември цената на тока на борсата е с над 25 евро по-висока от определената от КЕВР стойност на битовите потребители. Комисията за енергийни и водно регулиране уточнява, че закупената от крайните снабдители електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 71,60 евро за мегаватчас ( лв./MWh), без ДДС. В този случай всяка от компаниите получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система", която вече е отчетена в издадените фактури на домакинствата. Затова енергийният регулатор определи компенсации за дружествата.

За периода 1–31 декември 2025 г. те са:

1. 25,12 евро/мвтч (49,12 лв./мвтч), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби" ЕАД ;

2. 25,48 евро/мвтч (49,83 лв./мвтч), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД ;

3. 25,46 евро/мвтч (49,79 лв./мвтч), без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД ;

4. 47,03 евро/мвтч (91,98 лв./мвтч), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци" ООД ;

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, коментират от КЕВР.

Оттам припомнят, че от 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.