Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за декември 2025 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, съобщи енергийният регулатор.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м. декември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите, припомнят от КЕВР.

При изчисляване на размера на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата крайни снабдители, пише БТА.

Определените компенсации за периода 1-31 декември 2025 г. са както следва: 25,12 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД; 25,48 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД; 25,46 евро/MWh без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД; 47,03 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД .

Определените компенсации за периода 1-30 ноември 2025 г. Бяха 49,49 лв./MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби" ЕАД; 49,55 лв./MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД; 49,55 лв./MWh без ДД - за битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД и 104,54 лв./MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕСП Златни Пясъци" ООД.