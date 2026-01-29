„Тесла“ планира да увеличи капиталовите си разходи до над 20 млрд. долара

Производителят на електромобили „Тесла“ (Tesla) планира да увеличи повече от два пъти капиталовите си разходи до рекордно ниво от над 20 млрд. долара тази година, но малка част от тях ще бъдат насочени към традиционния ѝ бизнес с продажба на електрически превозни средства, задвижвани от хора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Компанията, която миналата година загуби титлата си на световен лидер по продажби на електромобили от китайската Би Уай Ди (BYD), пренасочва инвестициите си към нови бизнес направления като напълно автономни превозни средства и хуманоидни роботи, стана ясно от изявленията на ръководителите на компанията по време на представянето на финансовите ѝ резултати по-рано днес.

Подчертавайки промяната, главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че „Тесла“ ще прекрати производството на по-големите си електромобили „Модел Ес“ (Model S) и „Модел Екс“ (Model X), за да освободи капацитет за производство на хуманоидни роботи.

„Тази година ще бъде много важна по отношение на капиталовите разходи“, заяви Мъск, като допълни, че „правим големи инвестиции за едно величествено бъдеще.“

По-голямата част от рекордните инвестиции ще бъдат насочени към производствени линии за автономния модел „Сайбъркаб“ (Cybercab), чийто прототип няма волан и педали, към отдавна очакваните електрическите камиони „Семи“ (Semi), към „Оптимус“ (Optimus - хуманоидния робот на „Тесла“), както и към заводи за производство на батерии и литий, заяви главният финансов директор на компанията Вайбхав Танея.

„Тесла“ все още разчита основно на електромобили, управлявани от хора, за по-голямата част от продажбите си, но пазарната ѝ оценка значително надхвърля тази на всеки друг автомобилен производител, което я позиционира по-близо до големите технологични компании. Голяма част от пазарната ѝ капитализация се основава на убеждението на инвеститорите, че Мъск ще изпълни амбициозните си обещания за доставка на роботаксита и хуманоидни роботи, подкрепени от инвестициите на компанията в изкуствен интелект.

Производителят на електормобили се присъединява към технологична компания „Мета Платформс“ (Meta Platforms), компанията майка на „Фейсбук“ (Facebook), „Майкрософт“ (Microsoft) и „Алфабет“ (Alphabet) в планирането на рязко увеличение на капиталовите разходи тази година, тъй като тези компании инвестират сериозни средства в хардуер и центрове за данни, за да подкрепят обучението на модели с изкуствен интелект и търсенето от страна на клиентите.

Скот Ачейчек, главен оперативен директор на инвестиционната компания „РЕКС Файненшъл“ (REX Financial), която управлява борсово търгувани фондове (ETF) с експозиция към акциите на „Тесла“, заяви, че автомобилният бизнес на компанията вече не е основният фокус. „Основното послание“, каза той, „е преходът на бизнес модела, който се извършва в момента“, тъй като „Тесла“ се съсредоточава върху автономното управление.

Необходими разходи

Тези 20 млрд. долара са „необходими разходи“, коментира Андрю Роко, стратег по акциите в „Закс Инвестмънт Рисърч“ (Zacks Investment Research). „Ако „Оптимус“ ще бъде масово продаван продукт, изкуственият интелект трябва да бъде обучен по възможно най-добрия начин“, заяви Роко и добави, че планираните разходи му вдъхват увереност, че „понякога разтеглените (във времето) срокове на Мъск действително ще бъдат спазени“.

Планираните 20 млрд. долара са повече от два пъти над капиталовите разходи от 8,5 млрд. долара миналата година и значително над предишния рекорд от 11,3 млрд. долара през 2024 година.

Вайбхав Танея заяви, че „Тесла“ разполага с над 44 млрд. долара в брой и инвестиции, които може да използва за финансиране. Той даде сигнал, че тази година вероятно няма да е краят на увеличените разходи, като добави, че компанията може да финансира инвестициите „чрез поемане на допълнителен дълг или чрез други средства“.

Мъск заяви, че „Тесла“ предприема част от тези инвестиционни проекти не за удоволствие, а по-скоро „от отчаяние“.

„Може ли някой друг, за Бога, в името на всичко свято, да построи това?“, каза Мъск, визирайки разходите за катодно и литиево рафиниране. „Много е трудно да се изградят тези неща“, добави той.