"Карлайл": Ще запазим работните места в "Лукойл", рафинериите няма да спират

Американската частна инвестиционна компания "Карлайл" (Carlyle) заяви, че подходът ѝ към придобиването на "Лукойл Интернешънъл" ще бъде насочен към гарантиране на оперативната непрекъсваемост, запазване на работните места и стабилизиране, предаде Ройтерс, позовавайки се на становище на компанията.

"Подходът на "Карлайл" към "Лукойл Интернешънъл" ще бъде да осигури оперативна непрекъсваемост, да запази работните места, да стабилизира активната база и да подкрепи безопасната и надеждна работа в цялото портфолио, като приложи специален надзор и международни оперативни възможности", се посочва в изявлението на "Карлайл".

По-рано стана известно, че американската инвестиционна компания е постигнала споразумение за покупката на по-голямата част от международните активи на "Лукойл", които според анализатори първоначално са били оценявани на около 22 млрд. долара, съобщи БТА.

Продажбата се налага заради санкциите, наложени от САЩ срещу втората по големина петролна компания в Русия.

От "Лукойл" съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи. Сделката подлежи на одобрение от САЩ, засега няма оценка за стойността ѝ. Нито "Лукойл", нито "Карлайл" са посочили стойността на сделката, която ще изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC).

Американските власти дадоха срок на "Лукойл" до 28 февруари да продаде международното си портфолио. Източник, запознат с преговорите, заяви пред Ройтерс, че двете страни все още не са се договорили за оценката на активите, като процесът може да отнеме време. По думите му частните инвестиционни фондове в енергийния сектор обикновено задържат активите за около пет години, преди да търсят изход с печалба.

Службата за контрол на чуждестранните активи посочи, че всички приходи от евентуална продажба трябва да бъдат блокирани и държани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отмяната на санкциите срещу „Лукойл". Агенцията също така заяви, че ще разглежда всяка последваща продажба на международни активи на компанията.

Кремъл отказа да коментира конкретно сделката, определяйки я като корпоративен въпрос, но отново подчерта позицията си, че западните санкции срещу Русия са незаконни. "За нас основният приоритет е интересите на руската компания да бъдат гарантирани и защитени", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

От "Лукойл" уточниха, че сделката не включва активите на компанията в Казахстан. Казахстанските власти съобщиха, че са подали официална оферта до американските институции за дяловете на "Лукойл" в енергийните проекти в страната, включително Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) и находището Тенгиз.

Министерството на финансите на САЩ вече изключи Каспийския тръбопроводен консорциум, Тенгиз и газокондензатното находище Карачаганак от списъка с активи на "Лукойл", подлежащи на задължителна продажба.

Досега Вашингтон блокира две предложени сделки - първо с "Гънвор" (Gunvor) през октомври, а по-късно и предложена размяна на акции, организирана от "Екстелус Партнърс" (Xtellus Partners), бившето американско подразделение на руската банка ВТБ (VTB), през декември миналата година.

"Карлайл", основана във Вашингтон, управлява активи на стойност около 474 млрд. долара, включително приблизително 20 млрд. долара в сферата на петрола и газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата. Компанията има дългогодишен опит в инвестирането и управлението на международни енергийни активи.