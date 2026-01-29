ЕК одобри 104 млн. евро за електрическа свързаност между България и Румъния по проекта CARMEN

ЕК одобри отпускането на близо 104 млн. евро безвъзмездна помощ за финансиране изпълнението на съвместния проект между България и Румъния „CARMEN: Интелигентни мрежи, увеличаващи ВЕИ и взаимосвързаността в района на Югоизточна Европа. Одобреният бюджет да Електроенергийния системен оператор e 59,29 млн. евро, от които 50% е безвъзмездна помощ от „Механизма за свързване на Европа".

Дейностите на българска територия включват въвеждане на системи за автоматизирано управление в 5 съществуващи системни подстанции – „Добруджа", „Варна", „Горна Оряховица", „Мизия" и „Балкан", изграждане на пасивни оптични пръстени за телекомуникационна мрежа на въздушни линии с обща дължина около 1125 км, включително две от междусистемните връзки с Румъния - ВЛ 400 киловолта „Дружба" и ВЛ 400 киловолта „Съединение", както и изграждане на активни оптични телекомуникационни пръстени на всички подстанции управлявани от ЕСО.

Съвместният проект CARMEN изпълняван от българския електропреносен оператор в партньорство с румънските преносен оператор „Транселектрика" и разпределителното дружество Delgaz Grid S.A., е част от Списъка на ЕС с проекти от общ и проекти от взаимен интерес за трансевропейската енергийна инфраструктура.

Дейностите, които ще осъществява ЕСО, са свързани с модернизиране на електропреносната мрежа и увеличаване на нейния капацитет в Североизточна България за оползотворяване на потенциала за производство на зелена електроенергия и обезпечаване преноса на възобновяемата електроенергия по приоритетния коридор Север-Юг, съобщават от системния оператор.