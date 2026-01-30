Еврото замрази лихви по ипотеките

Очакваното приемане на еврото замрази лихвите по ипотеките, сочат данни на БНБ. Средното оскъпяване при жилищните кредити в левове в края на декември е било 2,48%. Като резултат обемът им се е увеличил само за последния месец на миналата година с 1,4 млрд. лв.

При потребителските заеми цената се повишава леко. През декември 2025 г. в сравнение с ноември средният лихвен процент в левове и годишният процент на разходите вече са съответно 9,43% и 9,76%.

Тенденцията веднага се отрази на пазара и обемът на новите заеми се сви с 87,3 млн. лв. за месец до 855 млн. лв. Стойността на предоговорените кредити и за рефинансиране се повиши с 4,1% и достигна 166 млн. лв.

Големите заеми до и над 1 млн. евро не са се променили съществено като обем, въпреки че средната лихва по тях е намаляла до 3,94%, а по тези над 1 млн. евро се е вдигнала до 4,17%.

Доходността на депозитите продължава да бъде около и под 1%. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличи леко до 0,85%, а по тези в евро остава по-висока- 1,24%, въпреки лекото понижение за меец.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0,01%. При депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се увеличава до 0,31%, а по тези в евро остава 0,15%. Обемът на депозитите с договорен матуритет в левове се повишава за месец с 663 млн. лв.