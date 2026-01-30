ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото замрази лихви по ипотеките

Румяна Денчева

4532
Очакваното приемане на еврото замрази лихвите по ипотеките, сочат данни на БНБ.

При потребителските заеми цената се повишава леко. През декември 2025 г. в сравнение с ноември средният лихвен процент в левове и годишният процент на разходите вече са съответно 9,43% и 9,76%.

При потребителските заеми цената се повишава леко. През декември 2025 г. в сравнение с ноември средният лихвен процент в левове и годишният процент на разходите вече са съответно 9,43% и 9,76%.

Тенденцията веднага се отрази на пазара и обемът на новите заеми се сви с 87,3 млн. лв. за месец до 855 млн. лв. Стойността на предоговорените кредити и за рефинансиране се повиши с 4,1% и достигна 166 млн. лв.

Големите заеми до и над 1 млн. евро не са се променили съществено като обем, въпреки че средната лихва по тях е намаляла до 3,94%, а по тези над 1 млн. евро се е вдигнала до 4,17%.

Доходността на депозитите продължава да бъде около и под 1%. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличи леко до 0,85%, а по тези в евро остава по-висока- 1,24%, въпреки лекото понижение за меец.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0,01%. При депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се увеличава до 0,31%, а по тези в евро остава 0,15%. Обемът на депозитите с договорен матуритет в левове се повишава за месец с 663 млн. лв.

