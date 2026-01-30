Румен Радев от АИКБ: Сделката за "Лукойл" ще отнеме от 4 до 6 месеца

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 4 до 6 месеца ще отнеме сделката за "Лукойл", при която американският фонд "Карлайл" може да придобие чуждестранните активи на руската компания, сред които е и рафинерията в Бургас. Това обясни бившият министър на енергетиката Румен Радев, който в момента е председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), по Би Ти Ви.

По думите му има риск за страната ни, ако не се постигне договорка между двете компании. Причината е, че войната в Украйна не е с ясен край и намирането на устойчиви решения не е лесно. На този фон е много важно за България какво се случва със съществен производител, какъвто е рафинерията в Бургас.

Според Радев инвестиционната компания наистина има намерения, тъй като сделката беше обявена първо от "Лукойл", а след това потвърдена от "Карлайл".

Той обясни, че изрично е казано, че това споразумение на този етап е под условие - трябва да продължи през задълбочено проучване, ще се потърсят становища от държавите, в които оперира "Лукойл" като компания. Според Радев решенията, които предстоят, са изцяло на корпоративно ниво, а от страна на органите у нас може да има санкциониращи решения.

Рафинерията в Бургас е сред перлите на активите на "Лукойл", най-добрата им рафинерия в технологично отношение. Затова такъв инвеститор като "Карлайл" ще подходи ангажирано, смята Радев. Според него дори ако има желание за препродажба, това ще е с голяма световна компания от същата сфера. Бившият министър не вярва, че е възможно да има тясно, локално придобиване на рафинерията.

