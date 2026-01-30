Четиристранна среща, посветена на коридора Черно море - Егейско море, ще се състои днес в София

Четиристранна среща между България, Гърция, Румъния и Европейската комисия, посветена на коридора Черно море - Егейско море, ще се състои днес в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Домакин на форума е вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

От ведомството посочват, че срещата поставя начало на практическата работа по меморандума за сътрудничество за транспортния коридор Черно море – Егейско море, подписан през декември 2025 г. в Брюксел с подкрепата на еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

По време на форума ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проектите чрез европейските фондове или публично-частни партньорства, както и механизмите, по които трите държави могат да кандидатстват съвместно за европейска подкрепа, като участниците ще разгледат и конкретни параметри на проектите и срокове за тяхното изпълнение.

Втора основна тема на срещата ще бъде преодоляването на административните и процедурните пречки, които традиционно забавят реализацията на големи инфраструктурни проекти. Ще бъдат обсъдени етапите на вече планираните инициативи и възможни практически решения, свързани с разрешителни режими, обществени поръчки, строителни стандарти и оперативна съвместимост.

В срещата участие ще вземат алтернативният министър на инфраструктурата и транспорта на Гърция Константинос Киранакис, държавният секретар на инфраструктурата и транспорта на Румъния Йонут Кристиан Савою, координаторът на европейския транспортен коридор Балтийско море - Черно море - Егейско море Марио Мауро, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на отбраната Атанас Запрянов, както и представители на Европейската комисия и на финансиращи институции.