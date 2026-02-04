ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Случаят "Туин Пийкс" край Петрохан - частна армия ...

Подобрете работния си процес: Доживотен MS Office 2021 за 30.25€ и Windows 11 за 12.2 advertorial icon

Искате да повишите продуктивността си, без да харчите много пари? Сега е перфектният момент да надградите своя компютър с инструментите, на които милиони разчитат всеки ден. С тази ограничена във времето оферта в Godeal24 можете да получите два мощни продукта на Microsoft — Windows 11 и MS Office 2021 — и двата с доживотен лиценз, започвайки от само 12.25 €. 

Свършете повече с Microsoft Office 2021 — плащате веднъж, използвате завинаги!

Можете да се включите в продуктивността с доживотен достъп до MS Office Professional 2021 само за 30.25€ (Ред. 249€). Този доживотен лиценз ви дава осем приложения, които улесняват ежедневието — от изпълнение на работни задачи до отговаряне на имейли — без нужда от абонамент. Създавайте документи в Word, управлявайте кореспонденцията си в Outlook, подготвяйте впечатляващи презентации в PowerPoint и изграждайте бюджети в Excel. Можете също да поддържате връзка с другите чрез Teams, да управлявате големи бази данни с Access, да водите бележки по-ефективно с OneNote и да създавате професионални документи в Publisher. Това е идеалното решение за професионалисти, студенти, фрийлансъри и домашни потребители, които искат надеждни инструменти без абонаменти.

Насладете се на по-бърз и по-умен компютър с Windows 11

Надградете своя компютър до Windows 11 Professional само за 12.25€ (Ред. 199€) и се насладете на по-бърза, по-сигурна и богата на функции операционна система, без да харчите цяло състояние. Windows 11 е създадена за модерна продуктивност, производителност и сигурност. Нейният изчистен дизайн и разширени функции ви помагат да се фокусирате и да работите по-ефективно всеки ден. Windows 11 е основата за Copilot изживяванията на Microsoft на ниво операционна система, осигурявайки по-бърз достъп до AI-базирано търсене, настройки и инструменти за продуктивност, докато те се внедряват.

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон “GG62”)

Whole sale оферти - ненадминати цени! 

Защо да изберете Godeal24?

В Godeal24 можете да спестите време и пари с изключително ниски цени за Microsoft лицензи, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти.

  • Дигитална доставка - получавате софтуера по имейл в рамките на секунди

  • Trustpilot рейтинг: 98% Отличен

  • 24/7 професионална техническа поддръжка

  • Доживотно след продажбено обслужване

Godeal24 гарантира безпроблемна употреба на продуктите и пълна подкрепа след покупката.

Контакт: [email protected]

