ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Акад. Николай Денков: С лекции не се учи как да си...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22191006 www.24chasa.bg

Китай отчита първи спад на бюджетните приходи от 2020 г.

2108
СНИМКА: pixabay

Бюджетните приходи на Китай са спаднали с 1,7 на сто през 2025 г. спрямо предходната година, съобщи финансовото министерство, цитирано от Ройтерс. Това е първото свиване от 2020 г. и се дължи на продължителния спад, регистриран на пазара на недвижими имоти и слабото вътрешно търсене, което в повлияло отрицателно на икономиката.

Данъчните приходи са се увеличили с 0,8 на сто през 2025 г., а постъпленията от неданъчни източници са спаднали с 11,3 на сто, съобщи министерството. Бюджетните разходи са нараснали с 1 на сто на годишна база.

Приходите от продажби на земя от местните власти в Китай са спаднали с 14,7 на сто през 2025 г. в сравнение с предходната година на фона на дълбокия спад на пазара на недвижими имоти.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание