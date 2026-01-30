Пробив - квантови батерии за зареждане на квантови компютри

Нов дизайн на квантов компютър, захранван от квантови батерии, предложиха учени от Австралия и Япония - пробив, който би могъл да направи бъдещите компютри по-бързи, по-надеждни и енергийно по-ефективни, предаде Синхуа.

В проучване, публикувано във Physical Review X, изследователи теоретично показват как малки квантови батерии биха могли да захранват квантов компютър, увеличавайки броя на квантовите му битове (наричани още кюбити) четири пъти, съобщи Националната научна агенция на Австралия (CSIRO) в прессъобщение в четвъртък.

Така компютрите ще използват значително по-малко енергия, защото вътрешните квантови батерии могат да рециклират енергията в системата, каза съавторът на изследването Джеймс Куач, ръководител на изследванията на квантови батерии в CSIRO.

„Квантовите батерии са малки и мощни", каза Куач, посочвайки, че откритията доближават квантовите изчисления до решаване на предизвикателствата, свързани с енергията, охлаждането и инфраструктурата, като дават на компютрите вътрешен „резервоар за гориво", който се самозарежда по време на работа, ключов напредък в квантовата енергия.

Квантовите компютри разчитат на правилата на квантовата физика, за да се справят с проблеми, които биха могли да променят изчислителната техника, медицината, енергетиката, финансите, комуникациите и много други области през следващите години, но поддържането на техните деликатни квантови състояния изисква обемисто, енергоемко охлаждане плюс електроника на стайна температура - ​​ключови бариери, блокиращи мащабирането и пазарното внедряване, се казва в съобщението.

Квантовите батерии са устройства, които съхраняват енергия с помощта на светлина, което им позволява да се презареждат само като са изложени на нея. Те могат да се презареждат непрекъснато от собствените компоненти на машината, когато са интегрирани в квантов компютър, се добавя още в съобщението.

„Изчислихме, че системите, работещи с квантови батерии, ще генерират значително по-малко топлина, ще изискват по-малко компоненти за окабеляване и ще поберат повече кюбити в едно и също физическо пространство - всички важни стъпки към изграждането на практични, мащабируеми квантови компютри", каза още Куач, цитиран от Синхуа.