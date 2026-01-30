ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Финансиране на високоскоростна жп линия от Атина през София до Букурещ ще търсят България и Гърция от Брюксел

Европейско финансиране за високоскоростна жп линия от Атина през Солун, София до Букурещ ще търсят България и Гърция, те съвместно ще кандидатстват с проекта пред Брюксел.  Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта  в оставка Гроздан Караджов преди началото на четиристранната среща между България, Гърция, Румъния и ЕК, която се провежда в София и на която той е домакин.

Той смята, че коридорът Север – Юг трябва да стане работещ  с конкретни решения и ясни срокове.

Днешната среща поставя началото на практическата работа по платформата за сътрудничество за коридора между Черно и Егейско море, която беше създадена на 3 декември 2025 г. с участието на България, Румъния и Гърция и със съдействието на Европейската комисия.

Основната идея е трите държави да работят в пълен синхрон при планирането, проектирането, издаването на разрешителни и реализацията на инфраструктурните проекти, за да се избегнат забавяния, прекъсвания и бюрократични пречки.

Караджов  говори за задачите по коридора Север-Юг, като започна от  ускоряването на проекта за нов мост над Дунав между Русе и Гюргево. Като втори приоритет той посочи необходимостта от обсъждане и планиране на нови мостове над реката. Той отново даде пример, че по протежение на около 470 километра граница между България и Румъния има едва два моста, при значително по-добри показатели в останалите държави от Европейския съюз.

Като трета важна задача вицепремиерът посочи укрепването и възстановяването на фериботните връзки по Дунав, като най-голям приоритет е фериботът Русе – Гюргево, който в момента не работи.

По повод свързаността между България и Гърция Караджов заяви, че двете страни работят по възстановяване на редовната жп линия между  София и Солун.

Като друга цел Караджов очерта и електрификацията на железопътния мост Русе – Гюргево.

„Преминаваме към етапа на реализацията. България е готова да работи дисциплинирано, в координация с партньорите си и с ясно разписани срокове", подчерта  министърът.

Домакин на форума е вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

