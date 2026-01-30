ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Новият енергиен капацитет на Китай с ръст от 84% спрямо края на 2024 г.

КМГ

1468
Снимка: Китайска медийна група

Към края на 2025 г. инсталираните мощности за съхранение на енергия от нов тип в Китай са се увеличили с 84% спрямо края на 2024 г., съобщиха от Държавната енергийна администрация, съобщи КМГ.

В национален мащаб вече са изградени и въведени в експлоатация мощности, които надхвърлят повече от 40 пъти нивото от 2020 г., което бележи. Средната продължителност на съхранение е достигнала 2,58 часа – с 0,30 часа повече спрямо края на 2024 г.

Освен това през 2025 г. темпът на зеления и нисковъглероден преход в страната се е ускорил. През годината новоинсталираните вятърни и соларни мощности за производство на енергия са надхвърлили 430 млн. киловата, а общият им инсталиран капацитет е превишил 1,8 млрд. киловата.

Делът на възобновяемите енергийни източници в общия инсталиран капацитет за производство на електроенергия е надхвърлил 60%, а произведената от тях електроенергия достигна около 4,0 трилиона киловатчаса.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

