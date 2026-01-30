Китайските инициативи за стимулиране на потреблението подкрепят потенциала на националния пазар

Новата инициатива на Китай за стимулиране на потреблението има за цел да привлече повече чуждестранни купувачи чрез пакет от целенасочени политики, както и чрез предлагане на продукти и услуги с по-високо качество, съобщи КМГ.

По този начин страната се стреми да засили икономическия растеж, основан на разходите на домакинствата в цялата страна, заявиха представители на правителството и на бизнеса.

По време на официалната церемония по откриването на кампанията „Пазаруване в Китай 2026" и Сезона на новогодишното потребление, която се състоя на 3 януари в Шанхай, министърът на търговията Уан Уънтао подчерта, че инициативата ще се фокусира върху три основни направления. Това са потреблението на стоки, потреблението на услуги и развитието на нови сценарии за потребление. Кампанията ще обхване поредица от национални събития, включително месец на премиум потреблението и международен сезон на потреблението. Министърът допълни, че централното правителство ще подкрепи и провинциите при организирането на местни инициативи, съобразени с потребителските нужди и спецификите на местното потребление на отделните региони. Предвижда се и реализирането на специализирани програми в 15 пилотни града, с цел изграждане на по-отворена и международно ориентирана среда за потребление.

Кампанията за пазаруване, която пилотно беше стартирана през април миналата година, е насочена към създаването на по-приветлива среда за международните потребители и към повишаване на привлекателността на Китай като глобален търговски център. Сред основните мерки са опростяването на визовите процедури и усъвършенстването на механизмите за възстановяване на данъците при напускане на страната. Само за няколко месеца тези политики показаха отлични резултати, затова и през следващата година те ще продължат да бъдат развивани.

По време на същото събитие представители на местните власти от Шанхай, Ханджоу (Джъдзян), Ухан (пров. Хубей) и Шънджън в провинция Гуандун обявиха редица инициативи на градско ниво, ориентирани към потребителите. Те представиха и старта на „Сезона на потребление за Китайската нова година", чиято цел е да подкрепи местните жители и да стимулира разходите в празничния период.

Чън Шъ, главен икономист в ICBC International Holdings, отбеляза, че инициативата „Пазаруване в Китай" не е краткосрочна мярка за стимулиране на вътрешното търсене, а важен инструмент за дългосрочно усъвършенстване на потребителската система на страната. Според него международните потребители имат по-високи изисквания по отношение на качеството, разнообразието на марките, стандартите на обслужване и удобството. В този контекст той подчерта, че предприетите политики ще ускорят адаптирането на вътрешната търговска система към международните правила, включително в сферите на плащанията, възстановяването на данъци и езиковите и информационните услуги. Чън Шъ допълни, че макар Китай традиционно да се възприема като глобален център за производство и вериги за доставки, подобряването на потребителската среда ще помогне на страната да се утвърди и като дестинация за качествено потребление. Целта е Китай да предлага не само конкурентни цени, но и продукти с по-висока добавена стойност и потребителско изживяване от световна класа.

Разширяването на вътрешното търсене се очертава като един от водещите икономически приоритети на Китай през настоящата година. Това бе потвърдено на годишното Заседание на ЦК на ККП за икономическата работа, проведено през декември миналата година, което задава основните насоки на макроикономическата политика на страната за предстоящата година. В рамките на срещата бяха очертани целенасочени инициативи за стимулиране на потреблението, съчетани с мерки за разширяване на предлагането на по-качествени потребителски стоки и услуги.

Тези политики вече оказват влияние върху стратегиите на мултинационалните компании, опериращи на китайския пазар. Представители на чуждестранния бизнес отбелязват, че инициативата „Пазаруване в Китай" не е само инструмент за активизиране на вътрешното търсене, но и важен канал за излизане на китайски ориентирани продукти и потребителски преживявания на по-широки международни пазари. По думите им, все по-изтънчените предпочитания на китайските потребители се превръщат в източник на идеи и иновации за редица световни марки.

Лилиана Лучиони, президент за Китай на американската луксозна модна марка Coach, заяви, че последните мерки на Пекин за стимулиране на потреблението подчертават дългосрочния потенциал и структурните предимства на китайския пазар. Според нея те създават стабилна и предвидима среда за развитие на глобалните компании. Лучиони обяви, че между 2026 и 2028 г. Coach планира да открие 100 нови магазина в Китай, с което ще разшири присъствието си до над 100 града. „Ще обслужваме както местните потребители, така и чуждестранните посетители по начини, които по-добре отразяват техните очаквания", подчерта тя. По думите ѝ Китай е не само ключов пазар за марката, но и важен източник на вдъхновение за постоянни иновации.

Подобна оценка даде и Ли Чъ Кун, президент за Китай на датската пивоварна компания „Карлсберг". Той посочи, че инициативи като „Пазаруване в Китай" и Сезонът на потреблението около Китайската нова година допринасят за укрепване на потребителското доверие и за изграждане на по-стабилна основа за устойчив икономически растеж. Според него на китайския пазар се наблюдава ясна и устойчива тенденция към „премиумизация", при която потребителите все по-често търсят по-високо качество, по-голямо разнообразие и по-смислени потребителски преживявания. Тази тенденция съвпада с развитието на категорията бира и с дългосрочната стратегия на компанията в страната. В стремежа си да разшири присъствието си на пазара, „Карлсберг" е пуснала над 30 нови продукта в Китай през изминалата година. Сред тях са големи кутии бира от 1 литър, напитки с чай и продукти извън традиционната за компанията бира. Всичко това отговаря на новата стратегия на този международен гигант, отговаряща на спецификите на китайския пазар и подпомагани от новите правителствени мерки за стимулиране на потреблението.

Данни на Държавното статистическо управление показват, че потребителските разходи се превръщат във водещ двигател на икономическия растеж на Китай. През първите три тримесечия на 2025 г. разходите за крайно потребление са допринесли с 53,5 процента за икономическия растеж на страната. Това представлява увеличение с 9 процентни пункта спрямо същия период на предходната година.