Разнопосочно приключи търговията на фондовата борса в Токио и на Уолстрийт

Водещите индекси на Токийската фондова борса приключиха търговията разнопосочно на фона на разпродажбата на акциите на високотехнологичните компании, целящи консолидиране на неотдавнашния ръст, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Водещият индекс Nikkei 225 се понижи с 52,75 пункта или 0,10 на сто до 53 322,85 пункта,

По-широкият индекс Topix нарасна с 21,02 пункта или 0,59 на сто до 3566,32 пункта

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 153,80–81 йени спрямо 153,05–15 йени в Ню Йорк и 153,32–33 йени в Токио вчера

Еврото се котираше при 1,1919–1920 долара и 183,31–34 йени в сравнение с 1,1966–1976 долара и 183,22–32 йени в Ню Йорк, както и 1, 1973–1975 долара и 183,58–62 йени в Токио.

Търговията на Уолстрийт също завърши смесено под знака на срива на акциите на „Майкрософт" (Microsoft). Ценните книжа на технологичния гигант се понижиха с около 10 на сто във вчерашната търговия след публикуването на данни за печалбата, които разочароваха някои инвеститори и това доведе до най-резкия дневен спад на ценните книжа от март 2020 г.

Промишленият Dow Jones Industrial Average прибави 55,96 пункта или 0,11 на сто до 49 071,56 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се понижи с 9,02 пункта или 0,13 на сто до 6969,01 пункта.

Технологичният Nasdaq отчете спад от 172,327 пункта или 0,72 на сто до 23 685,12 пункта.