Илон Мъск ще изгражда центрове за изкуствен интелект в космоса

Предложено сливане между компаниите SpaceX на Илон Мъск и xAI, може да даде нов тласък на плана на Мъск да изстрелва сателитни центрове за данни в орбита, докато той се бори за надмощие в надпреварата за изкуствения интелект срещу технологични гиганти като Google на Alphabet, Meta и OpenAI, пише The express Tribune.

Космическите центрове за данни вероятно ще разчитат на стотици сателити, захранвани със слънчева енергия и свързани в орбита, за да поемат огромните изчислителни нужди на системи за изкуствен интелект (ИИ) като Grok на xAI или ChatGPT на OpenAI, в момент когато наземните съоръжения стават все по-скъпи за експлоатация.

Поддръжниците твърдят, че работата над атмосферата осигурява почти постоянна слънчева енергия и премахва нуждите от охлаждане. Това потенциално може да направи обработката за ИИ значително по-ефективна.

Инженери и космически специалисти предупреждават, че търговската жизнеспособност остава на години разстояние. Те посочват сериозни рискове от космически отломки, необходимостта от защита на хардуера от космическа радиация, ограничени възможности за физическа поддръжка на място и високи разходи за изстрелване.

Deutsche Bank очаква първите орбитални центрове за данни да бъдат разположени през 2027–2028 г., за да се тестват технологията и икономиката. SpaceX е най-успешният производител на ракети в историята и вече е изстреляла хиляди сателити в орбита като част от интернет услугата си Starlink.

„Няма никакво съмнение, че изграждането на соларно захранвани центрове за данни в космоса е логичната стъпка... най-ниската цена за изкуствен интелект ще бъде в космоса и това ще е вярно след две, най-много три години", заяви Мъск на Световния икономически форум в Давос по-рано този месец.

SpaceX обмисля първично публично предлагане още тази година, което може да оцени ракетната и сателитна компания на над 1 трилион долара.