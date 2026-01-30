НСИ: Бизнес климатът в България се подобрява във всички сектори в началото на годината

През януари 2026 г. общият показател на бизнес климата нараства с 4 пункта спрямо декември 2025 г. (от 13 на сто на 17 на сто), като ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През януари показателят „бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 3 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Показателят „бизнес климат в строителството" се покачва с 4,8 пункта, в търговията на дребно се повишава с 2,2 пункта главно поради оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, в сектора на услугите показателят нараства със 7,2 пункта.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са сред основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса.

Справка на НСИ, цитирана от БТА, показва, че през декември 2025 г. общият показател на бизнес климата се понижи с 3,1 пункта в сравнение с предходния месец, като намаление на показателя беше регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.