Цената на природния газ на хъба TTF e 39 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 36 евро

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са евро 38,950 за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 39,100 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 38,549 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 януари, е 35,87 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 35,18 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 35,87 евро за мегаватчас, пише БТА.