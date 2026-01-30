ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Аргирова за вируса Нипа: Възможни са тежки у...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22191896 www.24chasa.bg

Цената на природния газ на хъба TTF e 39 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 36 евро

908
В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за 30 януари е 35,87 евро за мегаватчас Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са евро 38,950 за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:30 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 39,100 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 38,549 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 30 януари, е 35,87 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 35,18 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 35,87 евро за мегаватчас, пише БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за 30 януари е 35,87 евро за мегаватчас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание