Ръстът на производствените в цени в промишлеността в България се забавя в края на 2025 г.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през декември 2025 г. е с 9,6 на сто над нивото от декември 2024 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 30,6 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15,7 на сто, както и в преработващата промишленост - с 10,3 на сто.

Производствените цени през ноември 2025 г. бяха с 12 на сто над нивото от ноември 2024 година, сочи справка в НСИ, цитирана от БТА.

През декември на месечна база общият индекс на цените на производител се увеличава с 1,4 на сто. По-високи цени се наблюдават в добивната промишленост - с 10,7 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,1 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,7 на сто.

Справка в НСИ показва, че през ноември на месечна основа цените на производител са белязали ръст с 1,6 на сто.