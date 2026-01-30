Сериозни нарушения във финансовата отчетност на десет общини установи Сметната палата

Сериозни нарушения във финансовата отчетност на десет общини в България установи Сметната палата в резултат на финансови одити, съобщават от институцията. В докладите, приети през 2025 и 2026 г., одиторите са изразили отрицателно мнение за годишните финансови отчети на тези общини за 2024 година. Това са общините Болярово, Божурище, Батак, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе и Ценово, посочват от одитната институция.

Отрицателно мнение според Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти се формира, когато в одитирания финансов отчет на общината или ведомството има съществени неправилно отчетени суми или пропуски на важна нефинансова информация, чийто ефект е всеобхватен върху отчетността и финансите.

Финансов отчет, за който Сметната палата е изразила отрицателно мнение, не дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация. В тези случаи Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси - да ограничи или преустанови трансфери или да ограничи лимити за плащания на бюджетните организации при нарушение на бюджетната дисциплина.

Шест от одитните доклади са дадени на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за нарушение на бюджетната дисциплина (за общините Болярово, Божурище, Сунгурларе, Неделино, Кочериново, Лесичово). Сметната палата е изпратила всички окончателни доклади както до кметовете, така и до общинските съвети и Националното сдружение на общините в Република България.

Проверките разкриват документирани сериозни разминавания в счетоводните данни, липса на документална обоснованост за милиони левове, липса на задължителни инвентаризации, неправилно оценяване на активи по данъчна вместо по справедлива стойност. Общините са нарушили бюджетната дисциплина, надвишавайки също и законови лимити или имат неправомерно поети ангажименти за разходи, се посочва в съобщението, пише БТА.

Част от установените грешки и нарушения са повтарят от години при някои общини, въпреки че още по време на одитите има възможност да бъдат коригирани. Често изтъкван мотив за това е недостиг на подготвени кадри за прилагане на указанията на министъра на финансите и нормативните изисквания.

За някои от общините мнението е било отрицателно и в предишни години – например в община Болярово – и за 2023 г, в община Лесичово и Брезово - от 2022 г. до 2024 г. насам, пише в съобщението.