Технологията за изкуствен интелект на американската компания "Енвидиа" подпомагала китайската армия

Логото на "Енвидиа"/Nvidia Снимка: Фейсбук

Група американски политици вчера издаде предупреждение срещу позволението на технологичния гигант „Енвидиа" (Nvidia) да продава усъвършенствани чипове на Китай, като предположиха, че подкрепата ѝ за стартъпа в областта на изкуствения интелект „Дийп Сийк" е подпомогнала засилването на китайските военни способности, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Когато технологията „Енвидиа" подхранва китайската армия, това не е иновация – това е провал в сигурността", заяви Специалната комисия за Китай. „Продуктите на „Енвидиа" са използвани от „Дийп Сийк" и в крайна сметка подкрепиха модел на изкуствен интелект, използван от КНОА (Китайската народоосвободителна армия)", се добавя в изявлението.

Базираната в Калифорния компания „Енвидиа" е най-скъпата компания в света, заради голямото търсене на чиповете ѝ за изкуствен интелект.

Но тя попадна в геополитическата битка между САЩ и Китай, които се съревновават в този бързо развиващ се сектор.

Китай „има достатъчно местни чипове за всичките си военни приложения, имат милиони в резерв. Абсурдно е китайската армия да използва американска технология", заяви говорител на „Енивидиа".

Подобни критики „непреднамерено служат на интересите на чуждестранни конкуренти", добави компанията.

Съобщението, публикувано от 12-членната двупартийна комисия, включва и копие от писмо до американския министър на търговията Хауард Лътник, в което са описани обвиненията срещу компанията.

