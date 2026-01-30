Технологията за изкуствен интелект на американската компания "Енвидиа" подпомагала китайската армия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група американски политици вчера издаде предупреждение срещу позволението на технологичния гигант „Енвидиа" (Nvidia) да продава усъвършенствани чипове на Китай, като предположиха, че подкрепата ѝ за стартъпа в областта на изкуствения интелект „Дийп Сийк" е подпомогнала засилването на китайските военни способности, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Когато технологията „Енвидиа" подхранва китайската армия, това не е иновация – това е провал в сигурността", заяви Специалната комисия за Китай. „Продуктите на „Енвидиа" са използвани от „Дийп Сийк" и в крайна сметка подкрепиха модел на изкуствен интелект, използван от КНОА (Китайската народоосвободителна армия)", се добавя в изявлението.

Базираната в Калифорния компания „Енвидиа" е най-скъпата компания в света, заради голямото търсене на чиповете ѝ за изкуствен интелект.

Но тя попадна в геополитическата битка между САЩ и Китай, които се съревновават в този бързо развиващ се сектор.

Китай „има достатъчно местни чипове за всичките си военни приложения, имат милиони в резерв. Абсурдно е китайската армия да използва американска технология", заяви говорител на „Енивидиа".

Подобни критики „непреднамерено служат на интересите на чуждестранни конкуренти", добави компанията.

Съобщението, публикувано от 12-членната двупартийна комисия, включва и копие от писмо до американския министър на търговията Хауард Лътник, в което са описани обвиненията срещу компанията.