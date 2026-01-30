Евростат: Безработицата в България е почти двойно по-ниска от средната в ЕС

България остава сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз и еврозоната, сочат данни на Евростат.

През декември 2025 г. сезонно коригираното равнище на безработица у нас е достигнало 3,3%, което е значително под средните нива за ЕС – 5,9%, и за еврозоната – 6,2%.

Общо в ЕС през декември са били регистрирани 13,043 млн. безработни, като 10,792 млн. от тях са в страните от еврозоната. В сравнение с ноември броят на безработните е намалял с 94 хиляди души в ЕС и с 61 хиляди в еврозоната. На годишна база обаче се отчита леко увеличение на безработицата в ЕС, докато в еврозоната е налице минимален спад.

Положителна тенденция се наблюдава и при младежката безработица. През декември 2025 г. в ЕС без работа са били 2,857 млн. младежи под 25 години, от които 2,257 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е спаднало до 14,7% в ЕС и 14,3% в еврозоната. В България този показател също се е подобрил – от 12,6% през ноември до 12% през декември.

Данните по пол показват, че безработицата сред жените в ЕС е намаляла до 6%, докато при мъжете остава без промяна на ниво 5,8%. В еврозоната равнищата на безработица при жените и мъжете съответно са 6,4% и 6,1%, като спрямо предходния месец не се отчита промяна.