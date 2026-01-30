Германски стартъп ще направи втори опит за изстрелване на ракетата си „Спектрум" през март

Ракетата „Спектрум" (Spectrum), разработена от германския стартъп „Изар Аероспейс" (Isar Aerospace), ще извърши втория си тестов полет през март, след като техническият проблем, който забави планираното по-ранно излитане от Норвегия, беше отстранен, съобщи компанията, предаде агенция ДПА, цитирана от БТА.

Новият прозорец за изстрелване на ракетата, която ще излети от космодрума Андоя на остров в Северна Норвегия, се отваря на 19 март. От „Изар Аероспейс" заявиха, че проблемът е засягал клапан за налягане, който не е функционирал както се очаква, пояснява ДПА.

„Успяхме бързо да разрешим проблема с клапана, разчиствайки пътя за подготовката ни за изстрелване", каза главният изпълнителен директор и съосновател на компанията Даниел Мецлер. „Нашата цел с тази мисия е да демонстрираме реален напредък и, за да постигнем това, отново ще изпробваме системите до техните граници. Готови сме да продължим в рамките на следващия наличен прозорец за изстрелване."

„Спектрум" извърши първия си тестов полет през март 2025 г., но се разби след около 30 секунди. Експерти отбелязват, че много първи полети завършват с неуспех, а от „Изар Аероспейс" посочиха, че са успели да съберат ценни данни от опита.

Ракетата е проектирана да пренася малки спътници в ниска околоземна орбита. Успешната мисия би белязала важен етап за европейската космическа индустрия, потенциално позволявайки изстрелването на спътници от континента с помощта на ракети, построени в Европа.

Компанията, основана през 2018 г., е европейски конкурент на „Спейс Екс" на Илон Мъск и на „Блу Ориджин" на Джеф Безос. В момента Европа изостава от Съединените щати, Китай и Индия в космическия сектор, на фона на забавянията в разработването на ракетата-носител „Ариана 6" на Европейската космическа агенция, припомня още ДПА.