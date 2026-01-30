Първи протести в "Нефтохим" за по-високи заплати след 20 г. мълчание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

60 работници от "Нефтохим" излязоха на протест за по-високи заплати пред един от порталите на рафинерията. Това се случи само ден след като гръмна новината, че американският фонд "Карлайл" купува международните активи на руската компания "ЛУКОЙЛ" собстевник на завода край Бургас.

1120 евроо е най-ниската заплата в рафинерията, а средното възнаграждение е 1650 евро. Работниците твъърдят, че за разлика от други предприятия в енергийния сектор, заплатите им изостават.

За протеста съобщиха самите работници с клипове с социалните мрежи. И твърдят, че са били приети от особения управител от страна на държавата Румен Спецов, но официаллно резултати от разговорите няма.

Последната стачка в рафинерията беше по време на Тройната коалиция през 2007 г., когато по предложение на тогавашния социален министър Емилия Масларова заподът бе изваден от първа категория труд.