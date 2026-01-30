ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наш бизнесмен купи хитов бар на плаж в Гърция

Тони Маскръчка

Наш бизнесмен купи хитов бар на плаж в Гърция. Един от най-известните ресторанти на крайбрежния път на Александруполис, е придобит от български бизнесмен, съобщава гръцкото "Статус радио". Сделката е финализирана през последните дни. Новият собственик има бизнес присъствие в сладкарския сектор в България. Планът за развитие на имота предвижда функционирането на сладкарница в едното пространство и кафе-бар във второто съседно пространство. 

Очаква се управлението на бизнеса да се поеме от грък с дългогодишен опит в ресторантьорството.

Продажбата на бар SUENO на български бизнесмен потвърждава тенденцията, която се наблюдава напоследък на местния пазар, с инвестиционен интерес от чуждестранни бизнесмени към недвижими имоти и бизнеси в привилегировани райони на града, като например крайбрежната зона.

Наш бизнесмен купи хитов бар на плаж в Гърция. СНИМКА: Фейсбук на заведението SUENO

