10 умствени навика, от които да се откажете, за да имате професионален успех

Освен че саботират кариерата ви, те са и рецепта за нещастие

Ако откриете недостатъците на своето мислене и ги компенсирате, ще гарантирате професионалния си успех, уверяват поведенческите психолози. Те изброяват кои са най-често срещаните лоши умствени навици и дават полезни съвети как да се освободите от тях.

1. Отхвърлете FOMO. Абревиатурата е на fear of missing out на английски език - постоянен страх, че може да пропуснете да видите нещо важно; да разберете за някаква полезна възможност.

Това е рецепта за нещастие, твърдят психолозите. Ограничава ума до краткосрочно мислене - възпира ви да прострете представа за себе си по-напред.

Не се тревожите да не изпуснете възможност, успешният предприемач Ричард Брансън казва: "Бизнес шансовете са като автобуси - винаги идва следващ".

Ако сте се опитали да стане нещо, но са ви отхвърлили, не се фиксирайте върху вина или тъга заради това. Обърнете мисленето си към следващата възможност. Тя може да е по-добра.

2. Откажете се от нереалистични стандарти за перфектност. Никога не бива да си вършите работата немарливо и безхаберно. Но да се стремите да сте перфектни 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата е самозаблуда.

Достатъчно добре е достатъчно.

3. Не очаквайте признание от другите. Улеснете мисленето и самочувствието си, като приемете, че никой няма да отдели време да ви награди. Ако се случи, зарадвайте се истински.

Но заменете навика да очаквате да получите награда от другите със съзнанието, че има един единствен човек, който може да ви награди - това сте вие самите. И се възнаграждавайте.

4. Спрете да говорите негативно на себе си. Изгонете навика мислено да си казвате лоши неща - изпълнени със съмнения думи и самокритики, обиди.

Обучението на американските морски тюлени например включва положително самоговорене като начин да се преодолее напрежение и негативност, които правят човека неефективен.

5. Не заемайте отбранителната позиция. Изслушването на критика е трудно. Но ще бъдете по-успешни, ако не се отбранявате, а мислете над нещата, за които ви критикуват.

6. Премахнете нагласата за недостиг. Вярването, че щом успехът идва при един, то е за сметка на друг, ви настроива негативно и ви пречи. Във времето на хиперконкуренция мисленето, че победата на колега "краде" вашата, обрича на загуби.

Стивън Кови, автор на "7 навика на високо ефективните хора", съветва да имате умствена нагласа на изобилие и искрено да се радвате на успеха на другите, за да предизвикате и своя.

7. Прекратете краткосрочното мислене. Не взимайте решения с трайни последствия на базата на временно изпитвани емоции.

8. Не се поддавайте на негативността на другите. Тя е като грип - ужасно заразна е. Дори да се налага да слушате другите да се оплакват, не се присъединявайте към техния хор. Опитвайте да се обграждате с мотивирани, енергични, вдъхновени хора, които дори в критични ситуации не губят самообладание и даже чувство за хумор.

А ако имате навик вие да хленчите, изгонете го. Префокусирайте мисленето и енергията си към възможността да станете по-добрата версия на себе си. Във ваш контрол е върху това да работите, вместо да се самосъжалявате.

9. Не се сравнявайте с другите. Това е безсмислено, защото вие никога не разполагате с пълната картина за тяхното състояние. "Сравнението е крадецът на радостта", казвал Тиодор Рузвелт. То ще ви лиши от потенциала ви и дори може да ви направи самодеструктивни.

10. Сбогом на недоверието в себе си. Спрете със съмненията. Вие можете и го знаете - много пъти сами сте се изненадвали от себе си и успехите си.

