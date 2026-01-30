Всекидневното пазаруване вече е още по-удобно. „Фантастико“, една от най-популярните вериги супермаркети в България и Wolt, водещата платформа за доставки, стартират партньорство, за да осигурят бърз и лесен достъп до пресни, свежи и премиум продукти за своите клиенти.

Партньорството бележи поредния важен етап от бързото разрастване на Wolt в България, добавяйки към платформата водещ търговски партньор с дълбоки местни корени и репутация за качество, разнообразие и първокласно обслужване. От „Фантастико“ клиентите могат да поръчват от прясно изпечен хляб и свежи плодове, през хранителни продукти и премиум вина, до готови ястия и стоки за дома – всичко внимателно опаковано и доставено с обичайните за Wolt скорост и грижа.

„Щастливи сме да посрещнем „Фантастико“ в Wolt, защото това партньорство отразява нашия общ стремеж към качество и удобство. Заедно преосмисляме ежедневното пазаруване, като го правим по-бързо, по-лесно и още по-приятно“, споделя Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България.

„Фантастико“, 100% българска семейна компания, от години е синоним на първокласни стандарти в ритейл индустрията. Веригата продължава да разширява своята мрежа от супермаркети и инвестира в устойчивост и технологии с цел подобряване на клиентското изживяване, както във физическите обекти, така и онлайн. Партньорството с Wolt е естествено продължение на тази цел – да се пренесат познатите свежест, разнообразие и обслужване на „Фантастико“ директно до прага на клиентите.

„Виждаме това сътрудничество като естествена следваща стъпка в развитието на „Фантастико“ към по-гъвкави решения за пазаруване. С помощта на Wolt срещаме клиентите, където и да се намират – онлайн или в движение, но винаги търсещи качество, на което могат да се доверят“, казва Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп“.

Първоначално в София, а скоро и в други градове, „Фантастико“ и Wolt съчетават удобството на интуитивното мобилно приложение и проследяването на доставките в реално време на платформата с високите стандарти за качество и асортимент на веригата супермаркети. Клиентите могат да пазаруват от „Фантастико“ през Wolt всеки ден от 09:00 до 21:30 ч., възползвайки се от удобни опции за плащане и лесно управление на поръчките, както и от специални въвеждащи оферти в приложението.

Новото партньорство утвърждава нарастващата роля на Wolt като двигател за местната търговия, свързващ хората не само с любимите им ястия, но и с всичко необходимо за по-лесно всекидневие. Заедно с „Фантастико“ платформата развива мисията си да носи радост, удобство и доходи в кварталите, в които оперира.