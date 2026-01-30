БНБ отчете лек спад в печалбата на банковата система

Печалбата на банковата система в България възлиза на 3,62 млрд. лева към края на декември 2025 г., което представлява спад от 1,8 на сто на годишна база, сочат данните на Българска народна банка. За сравнение, нетната печалба на банките през 2024 г. е била 3,69 млрд. лева, или с близо 67 млн. лева повече спрямо отчетения резултат за 2025 г.

Активи и ликвидност

През четвъртото тримесечие на 2025 г. активите на банковата система нарастват с 16,9 млрд. лева, или 8,1 на сто, и в края на декември достигат 227 млрд. лева. От БНБ отбелязват, че върху динамиката на балансовите позиции влияние оказва подготовката за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г., съобщава БНБ.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември достига 280,6 на сто при 234 на сто в края на септември. Ликвидният буфер възлиза на 68,6 млрд. лева, а нетните изходящи ликвидни потоци – на 24,5 млрд. лева (при съответно 59,4 млрд. лева и 25,4 млрд. лева към 30 септември).

Кредитна дейност

Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 11 млрд. лв. (8,2 на сто) и в края на годината достигат 144,9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 6,1 млрд. лв. (52,7 на сто) до 17,6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл се увеличава с 5,2 млрд. лв. (4,3 на сто) до 127,3 млрд. лв., като в структурата му е отчетен растеж при всички сектори.

Кредитите за домакинства през тримесечието нарастват с 2,6 млрд. лв., или 4,7 на сто (в това число с 2,2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот), а кредитите за нефинансови предприятия – с 2 млрд. лв. (3,6 на сто). Кредитите за сектор държавно управление нарастват с 358 млн. лв. (30,4 на сто), а тези за други финансови предприятия – с 203 млн. лв. (2,1 на сто).

Депозити

През последното тримесечие на 2025 г. депозитите в банковата система нарастват с 12,3 млрд. лева, или 6,9 на сто, и в края на декември достигат 190,5 млрд. лева. Най-значително увеличение е отчетено при депозитите на домакинствата – с 11 млрд. лева (11 на сто). Депозитите на нефинансови предприятия нарастват със 728 млн. лева (1,4 на сто), на други финансови предприятия – с 455 млн. лева (10,2 на сто), както и на кредитни институции – с 407 млн. лева (2,4 на сто). Намаление е отчетено при депозитите на сектор „Държавно управление“ – със 267 млн. лева (6,9 на сто).

Необслужвани кредити и обезценки

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември 2025 г. възлизат на 3,94 млрд. лева, като спрямо края на септември се увеличават с 95 млн. лева (2,5 на сто). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2,72 на сто при 2,87 на сто в края на септември.

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценките) достига 1,86 млрд. лева, което е с 68 млн. лева (3,8 на сто) повече спрямо края на септември. Делът им в общата нетна стойност на кредитите и авансите се понижава до 1,31 на сто при 1,37 на сто три месеца по-рано.

Начислените разходи за обезценка на финансови активи към 31 декември 2025 г. възлизат на 753 млн. лева – с 93 млн. лева, или 14,2 на сто, повече спрямо отчетените към края на 2024 г., сочат още данните на БНБ.