13 начина да работите по-малко и да постигате повече

Спазването на основни принципи ще ви спести нерви и усилия, уверява френският психолог и кариерен консултант Беноа Фелер

"Hикой не иска да бъде посредствен, но има опасност човек да стане такъв, ако не планира правилно", казва френският психолог и кариерен консултант Беноа Фелер. Той смята, че има начини да работите по-малко и да постигате повече. Добавя, че няма нужда да спазвате едновременно 13-те негови препоръки. Изберете само онези от тях, които са подходящи за професията ви, приемливи са за вас и за ръководството на компанията, в която работите.

1. Действайте по часовник. Ставането рано има много предимства. Тялото ви е заредено с повече енергия, в по-добро настроение сте, стигате по-бързо до работа. Тъй като сте първи, по-скоро от останалите се ориентирате в задачите за деня, поемате по-важните, може да се трудите необезпокоявани, преди офисът да се напълни с хора. Като приключвате по-рано, ви остава време и за лични дела.

Повечето хора са най-делови в 9-11 часа. Насрочвайте тогава разговорите, свързани с обсъждането на конкретна информация и парични въпроси. В средата на деня - около 13-16 ч., хората са уморени и склонни към компромиси. Подходящи за тогава са срещите, в които искате да наложите собственото си мнение. В 16-18 ч. почти всички са приятелски настроени. Този отрязък от време е подходящ за срещи, чиято цел е да спечелите нечие доверие.

2. Проверете си биоритмите. През 50-те години на ХХ в. д-р Флис от Берлинския университет установява, че през строго определени периоди от време се редуват някои оплаквания при пациентите му. Той обобщава изследванията си чрез индивидуални графики, съдържащи по 3 синусоиди. Физическият цикъл криволичи нагоре-надолу през 23 дни, емоционалният - през 28, интелектуалният - през 33.

Когато съответната синусоида върви нагоре, е препоръчително да съсредоточите усилията си в тази област - например да решавате задачи, които изискват креативност. Надолу ли е, избягвайте да се напрягате.

В интернет е пълно със сайтове от рода на Free Biorythm, чрез които всекидневно може да изчислявате биоритмите си и да съобразявате графика си с тях, редувайки физически, емоционални и интелектуални дейности.

3. Важните проекти преди всичко. Вземете си тефтер с дати или в смартфона всяка седмица си правете списък с най-значимите задачи, които трябва да отметнете в рамките на 5-те работни дни.

Сред тях са не само неотложните дела, но и онези, които ви носят признание от шефа и колектива, подпомагат кариерното ви израстване, осигуряват ви по-добри доходи. С една дума - мислете в перспектива.

4. Зачерквайте. Със сигурност има задачи, които може да свършите в неопределено бъдеще време, както и други, които могат да почакат. Смело ги отстранете от списъка. Не оставяйте в него повече от 4-5 точки на ден.

5. Задължително начисто. Подредете бюрото, шкафовете, отношенията си с околните. Щом възникне недоразумение, веднага го изчистете. Не оставяйте да се затлачват нито обстановката, нито връзките ви с колегите и висшестоящите.

6. Стигнете до повече хора. Вероятно имате конкуренти и е важно информацията, която подавате, да изпревари тяхната.

Психологът съветва да изпращате имейли рано сутрин, защото повечето хора започват работния ден с преглед на електронната си поща. Така се увеличава вероятността посланията ви да бъдат прочетени и да получите отговор. Друг вариант е да пускате имейлите в ранния следобед, когато всички отново преглеждат пощата си. На следващия ден звъннете по телефона. Така хем ще се уверите, че съобщението е получено, хем ще подсетите събеседниците си за себе си.

7. Без разсейване. Ако телефонът ви непрекъснато звъни, а не очаквате важно обаждане - изключете му звука. Не отваряйте и всяко получено по имейла писмо, освен ако не поддържате неотложна кореспонденция. Докато сте на работа, забравете за социалните мрежи. Беноа Фелер препоръчва също като в училище да си определите време за междучасия.

8. Разпределяйте. Това е част от задълженията ви, щом заемате ръководна длъжност. Но може да го правите и ако сте редови служител.

Когато работата ви идва в повече, помолете колега за помощ. Той може би ще ви е благодарен, че сте забелязали качествата му и разчитате на него. Ако нямате достатъчно работа в момента, помогнете на някого или свършете нещо полезно за целия колектив. Всеки обича приятелските жестове.

9. Поддържайте връзките си. Дипломите, способностите и ангажираността ви в работата са от огромно значение за успеха. Също толкова важни са познанствата, които поддържате, убеден е психологът.

Полезно е периодично да разчупвате формалната обстановка, като се почерпите с колегите и шефовете. Ходете на коктейли, в командировки, завързвайте приятелства в социалните мрежи с колеги и партньори. Човек е по-склонен да работи по-добре с личности, които познава.

10. Използвайте повече съвременни средства за комуникация. Срещите очи в очи винаги са най-ползотворни. Но ако нямате време да виждате на живо с всички хора, с които работите, не се колебайте да разговаряте с тях по телефона, скайпа, да им пишете имейли или да се свържете чрез социалните мрежи. Виртуалният свят е съвсем реален, за да свършите по-бързо работа.

11. Наблюдавайте конкуренцията. Отърсете се от отрицателните чувства и помислете с какво ви превъзхождат хората, които ви отмъкват проекти и клиенти. Съзнателно се опитайте да ги имитирате. Това е начин да си върнете изгубена територия и да ги надминете. Ако не харесвате методите им, а те са ефективни, е време да помислите за смяна на професията.

12. В домашна обстановка е по-ефективно. Проучванията показват, че хората, чиято професия може да се упражнява и у дома, имат по-висока производителност. Причината е, че се справят по-лесно в уютна обстановка, не губят време да се приготвят за работа и да пътуват. Ако са сами през деня, не посвещават ценни мигове на разговори с колеги. Бързат да приключат, за да разполагат с лично време, и затова са по-ефективни и съсредоточени.

Така че не се колебайте да помолите шефа си да си останете хоум офис, стига да може да свършите всичко от домашния компютър.

13. Какво ви влече? Няма защо да се оплаквате, че не харесвате работата си, подценяват ви, не ви плащат достатъчно. Потърсете си втори източник на доходи. Ако ви потръгне, след време може да напуснете настоящата си работа и изцяло да се посветите на новото по-добре платено и по-вълнуващо занимание.

