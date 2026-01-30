Съдът спря предварителното изпълнение на мегапроекта за фотоволтаичен парк край Сухиндол

Административен съд – Велико Търново отмени решението на директора на РИОСВ – Велико Търново за допускане на предварително изпълнение на становището по екологична оценка за проекта за фотоволтаичен парк върху 10 000 дка в землищата на Сухиндол и село Коевци.

Съдът приема, че предварителното изпълнение е допуснато незаконосъобразно, и постановява спирането му до приключване на съдебното производство с влязъл в сила акт.

Определението е от 28 януари и е постановено по жалба на Сдружение „Ти решаваш" срещу проекта за 450 млн. евро на австрийския инвеститор "Уаби саби Алфа". Фотоволтаичната централа с мощност 500 MW получи одобрение, въпреки протестите на местните хора.

Съдът подчертава, че предварителното изпълнение е изключение, допустимо само при строго доказани законови предпоставки.

В съдебното определение се посочва, че вместо самостоятелна преценка за защита на обществен или държавен интерес, директорът на РИОСВ е възпроизвел аргументите на инвеститора, с което е подменил ролята си на независим регулатор. Една трета от гражданите на Община Сухиндол са заявили воля „против" изграждането на ФВЦ в земеделски земи и горски територии, по реда на пряко участие на гражданите в местното самоуправление", се посочва в решението.

Съдът приема за съществено и обстоятелството, че част от засегнатите имоти представляват гори по смисъла на Закона за горите, а не земеделски земи, като в значителна част от тях вече са извършени масови сечи. По този повод тече и досъдебно производство за длъжностно престъпление.

Предварителното изпълнение създава реален риск от необратими вреди за околната среда, които не могат да бъдат компенсирани при последваща отмяна на акта по същество.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.