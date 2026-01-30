Природният газ поскъпва с 3,69 на сто през февруари, не с исканите от „Булгаргаз“ 7,5%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро за мегаватчас (MWh) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от комисията.

Утвърдената цена е с 3,69 процента по-висока спрямо януари, която беше в размер на 31,15 евро за мегаватчас. С решението реалното увеличение на цената на крайния снабдител за преобладаващата част от битовите потребители е ограничено до около 2 на сто, уточняват от регулатора.

От КЕВР посочват, че с решението си потвърждават позицията, че няма да допуснат смесване на регулирания и свободния пазар, което би довело до пазарни изкривявания. Поради това комисията за първи път е коригирала заявените от „Булгаргаз" количества, като е изключила част от заявените в последния момент обеми по двустранни договори, които според регулатора накърняват интересите на клиентите на регулирания пазар.

Комисията аргументира корекцията със законовите си правомощия да защитава приоритетно интересите на регулирания пазар и да създава условия за формиране на възможно най-ниска цена за неговите потребители.

В тази връзка и с оглед изпълнението на целите на Закона за енергетиката КЕВР започва процедура по изменение на подзаконовата нормативна уредба, която регламентира регулирането на цените на природния газ.

Въпреки увеличението от КЕВР отбелязват, че утвърдената цена от 32,30 евро за мегаватчас е с близо 25 на сто по-ниска спрямо февруари 2025 г. и с около 12 на сто по-ниска в сравнение с февруари 2024 г.

БТА припомня, че на открито заседание на КЕВР на 28 януари изпълнителният директор на „Булгаргаз" Веселин Синабов каза, че общественият доставчик ще предложи нова цена от 33,50 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което беше поскъпване на природния газ за февруари със 7,5 на сто спрямо януари. Председателят на КЕВР Пламен Пладеновски тогава заяви, че комисията няма да подкрепи подобно предложение.