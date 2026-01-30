България спечели международно арбитражно дело за близо 1 млрд. евро, заведено от „ЧЕЗ“

Република България спечели международно арбитражно дело ICSID Case No. ARB/16/24 пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон, САЩ. Делото е заведено на 26 юли 2016 г. от „ЧЕЗ“ а.с. (ČEZ a.s.), Чешка република, съобщават от Министерството на финансите чрез официалния си сайт.

На 29 януари 2026 г. арбитражният трибунал постанови решение, с което отхвърли всички искове на „ЧЕЗ“ и прие, че действията на Република България чрез Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, както и на Административен съд – София-град, Административен съд – Варна и Върховния административен съд не представляват нарушение на стандартите за защита на чуждестранните инвестиции по Договора за Енергийната харта.

Общият размер на претенциите на „ЧЕЗ“ възлизаше на 967 млн. евро, както и лихва от 1,9 на сто с годишна капитализация от датата на постановяване на решението до окончателното плащане, посочват от финансовото министерство.

„ЧЕЗ“ твърдеше, че е чуждестранен инвеститор по смисъла на Договора за Енергийната харта въз основа на три отделни инвестиции в България – в електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и електроснабдително дружество „ЧЕЗ Електро България“ АД; в ТЕЦ „Варна“ и в електроцентрала на био маса „Бара“.

Ищецът оспорваше действия на българската държава, включително на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, КЕВР и българските съдилища, като твърдеше нарушения на легитимните му очаквания и произвол при ценовото регулиране, пише в съобщението.

По отношение на електроразпределителната и електроснабдителната дейност „ЧЕЗ“ претендираше обезщетение в размер на 733 млн. евро, като твърдеше, че КЕВР е действала произволно при определяне на цените в периода 2004–2018 г., както и че съдебният контрол върху тези решения е бил неправомерен.

По инвестицията в „ТЕЦ Варна“ претенцията възлизаше на 220 млн. евро, като ищецът твърдеше, че България не е изпълнила ангажиментите си за либерализация на енергийния пазар и че ценовата регулация в периода 2006–2014 г. е била необоснована.

Относно електроцентралата на биомаса „Бара“ „ЧЕЗ“ претендираше 14 млн. евро плюс лихва от 1,9 на сто с годишна капитализация от датата на постановяване на решението до окончателното плащане, твърдейки, че промени в режима за насърчаване на възобновяемите енергийни източници са довели до пълна загуба на инвестицията.

Това е третият пореден успех на България в поредицата дела, заведени срещу нея от електроразпределителните и електроснабдителните дружества на „ЕВН“ АГ, „Енерго-про“ а.с. и „ЧЕЗ“ а.с.

Общият размер на претенциите по трите дела възлизаше на около 2 млрд. евро. От Министерството на финансите подчертават, че значението на тези решения надхвърля финансовия им размер, тъй като неблагоприятен изход би наложил промяна в начина на ценообразуване на електроенергията и би довел до значително повишаване на цените за потребителите.