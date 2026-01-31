Турция е спечелила над 65 милиарда долара от туризъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Приходите на Турция от туризъм през 2025 г. са се увеличили с 6,8 на сто на годишна база и са достигнали 65,23 милиарда долара. Това съобщи „Хюриет дейли нюз", като се позова на данни на Турския статистически институт.

Общият брой посетители в Турция миналата година е бил 63,94 милиона, което според турското Министерството на туризма е увеличение с 2,7 процента спрямо 2024 г, пише БТА.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. приходите от туризъм са се увеличили с 9,9 на сто спрямо същия период на 2024 г., достигайки 15,15 милиарда долара.

Средните разходи на посетител са се увеличили с 3,7 процента до 1008 долара през 2025 г., докато средните дневни разходи са били 100 долара.

Пакетните турове представляват 28,2 процента от общите приходи от туризъм, следвани от разходите за храна и напитки с 21,1 на сто и международния транспорт с 12,8 процента.

Повечето посетители миналата година са пристигали в Турция за пътуване, забавление и спортни и културни дейности, което представлява дял от 67,7 на сто от общия брой хора, посетили страната.

Посещението на роднини и приятели е втората най-честа причина с дял от 19,6 процента, следвана от пазаруването с 5,9 на сто.

Междувременно разходите за туризъм на Турция са се увеличили с 24 процента до 9,6 милиарда долара през същия период.