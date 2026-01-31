Последен ден на лева - какво се случва от утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес е последният ден, в който може да се плаща в левове. От утре разплащанията стават само в евро. Ето най-важното за следващите дни и месеци.

о Изписването на цените едновременно в евро и в левове е задължително до 8 август 2026 г.

о Всички заплати и пенсии се изплащат само в евро. При превалутирането работодателите са задължени да закръгляват сумите в полза на работниците.

о До 30 юни търговските банки и пощите в селищата, където няма банкови клонове, обменят левове за евро без такса по курс 1 евро = 1,95583 лева.

В пощите сума до 1000 евро се превалутира веднага, за по-големи суми е нужна предварителна заявка.

В търговските банки за суми над 5000 лева се изисква този, който иска да ги обмени, да попълни декларация за произхода им.

о БНБ обменя левове за евро безсрочно и без такса.

о Чейндж бюрата не обменят левове в евро. Покупката на всякакви други валути се плаща само в евро.