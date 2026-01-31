Кирил Петков поправя Румен Радев за газа

Екслидерът на ПП Кирил Петков опроверга бившия президент Румен Радев за договора с турската газова компания "Боташ". Според Радев през 2022 г. редовното правителство с лидер Петков е прекратило договора с „Газпром" за една нощ, оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ. Петков поправя Радев и представя хронология на събитията. Ето какво пише той:

"Това са реалните исторически факти с техните дати във връзка с газовите събития през 2022.

Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.

27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.

История трябва да се казва как е била, за да можем да правим правилните решения за бъдещето."