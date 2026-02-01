НСИ започва днес изследване на бюджетите на 5580 домакинства

През 2026 г. Националният статистически институт (НСИ) ще проведе за 101-ви път най-старото си статистическо изследване - Наблюдението на домакинските бюджети. Изследването започва днес, 1 февруари, и ще се провежда в продължение на една година с нова методология и извадка, които са в съответствие с европейските регламенти, съобщи на интернет страницата си НСИ.

В изследването ще участват 5580 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, разделени в три подизвадки от по 1860 домакинства. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Основен акцент на наблюдението на домакинските бюджети остават разходите на домакинствата, оценки за които ще се получават и публикуват за годината на изследване. Няма да се събира информация за количествата консумирани храни и напитки от домакинствата.

През 2026 г. за първи път е предвидена възможност за домакинствата освен на хартия да попълват самостоятелно електронно дневниците си за получените доходи и направените разходи през текущия месец.

Предоставените от домакинствата данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация, посочва НСИ.

През 2026 г. ще се използва нов вариант на международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP 2018), поради което ще има прекъсване в публикуваните динамични редове с оценки на разходите.

Наблюдението на домакинските бюджети е най-старото извадково статистическо изследване в България, припомнят от НСИ. От началото му, поставено през 1925 г., досега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Наблюдението на домакинските бюджети се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2094 на Комисията от 28 октомври 2022 г. за определяне на техническите елементи на масивите от данни, установяване на техническите формати и определяне на подробните изисквания и съдържанието на докладите за качеството във връзка с организацията на извадково изследване в област „Потребление".