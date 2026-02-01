Мароко пуска най-голямата фабрика за гуми в света

Мароко предприе решителна крачка към затвърждаване на позицията си на новия автомобилен гигант в Средиземноморието. С европейско финансиране, агресивна държавна стратегия и откриването на най-голямата фабрика за гуми в Африка, страната вече се очертава като пряка заплаха за испанския автомобилен сектор. Заводът за гуми е способен да произвежда 19 милиона гуми годишно.

Мароканският план съчетава логистична инфраструктура от световна класа, разходи за труд, далеч по-ниски от тези в Европа, и много по-свободна регулаторна рамка. Целта е ясна: постепенно преместване на производството от Европа в Северна Африка.

Пристанищата Танжер Мед и Надор Уест Мед са в основата на тази трансформация. Първото, което е в експлоатация от години, се превърна в най-голямото пристанище в Африка и директен вход към европейския пазар, с връзки, които позволяват коли и компоненти да бъдат превозвани до Испания или Франция за по-малко от 24 часа. Второто, Надор Уест Мед, което все още е в процес на изграждане и е финансирано с над 300 милиона евро от европейски фондове, има за цел да допълни този логистичен капацитет. Заедно тези инфраструктури подкрепят индустриален проект на стойност над 750 милиона евро, който ще позволи на Мароко да увеличи производството на автомобили до над един милион бройки годишно до 2027 г.

Конкурентоспособността на Мароко се основава на комбинация, която е трудно да се постигне за Европа. Един индустриален работник печели между 500 и 600 евро на месец, три пъти по-малко от средната заплата в Испания, която е над 1500 евро. Към това се добавя достъпът до възобновяеми енергийни източници на цени, равни или по-ниски от тези в Европа, почти безплатна индустриална земя и висока степен на спазване на екологичните изисквания.

В момента Renault и Stellantis имат фабрики в Мароко, а BYD също планира изграждането на завод.