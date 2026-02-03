В Швейцария глобиха жена, предупредила във фейсбук за камера на пътя

В Швейцария 60-годишна жена сподели публикация във Facebook, в която предупреждава за камера за контрол на скоростта на път в кантона Аарау. Районът се наблюдава редовно поради чести нарушения на скоростта.

Разследването започна след оплакване от друг потребител. Властите признаха, че не наблюдават активно и систематично публикациите в социалните медии. В Швейцария публичните предупреждения за пътни камери са наказуеми по закон от 13 години. Това включва публикации, споделяни в социалните медии, тъй като се счита за пречка за правоприлагането.

Жената беше призната за виновна в нарушаване на правилата за движение. Според наказателно постановление, издадено от прокуратурата на Баден, което влезе в сила през декември, тя трябва да плати глоба от 200 франка (217 евро). Тази сума се увеличава до 600 франка (652 евро), когато се включат съдебните разноски.