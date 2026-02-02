ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Серия земетресения удариха залива на Сан Франциско

Всяка втора Tesla на 4 години не минава техническите прегледи от раз

Георги Луканов

Колите на Tesla се зареждат най-бавно в студа.

Новите статистики за технически прегледи в Норвегия показват, че Tesla има най-много дефекти.
Властите съобщиха пред норвежката медия P4 , че електрическите автомобили на Илон Мъск имат повече дефекти при проверка, отколкото дизеловите и бензиновите коли. Дефекти като износени спирачни дискове, износени оси, износени гуми и износено шаси са типични за електромобилите.

Много норвежци карат Tesla. Миналата година 19,1% от всички нови автомобили, продадени в Норвегия, са били Tesla.

Tesla е единствената марка автомобили, която миналата година е имала процент на грешки над 40 процента при техническите прегледи. BYD е на второ място с 36,9 процента, следвана от MG с 34,64 и Citroen с 31,46.

"Фактът, че почти половината от четиригодишните автомобили не преминават техническия преглед на ЕС, е много висок брой, казва Нилс Содал, старши съветник в Норвежкия автомобилен клуб NAF.

Същотосе случва и при проверките, извършвани от Датската служба за движение по пътищата, които показват, че почти всеки втори автомобил на Tesla не преминава проверката за техническа изправност.

