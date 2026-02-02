Всички нови коли на BMW с обновено лого

BMW въведе актуализирана версия на емблематичното си лого във всички нови модели от февруари. Обновената еблема бе представена за първи път миналата година на електрическия SUV BMW iX3, но сега компанията планира да я постави на всяка кола от своята гама.

Промените в логото на BMW са фини и лесно могат да не се забележат. Обновеното лого е запазило познатия кръгъл дизайн със синьо-белите секции, но премахва някои хромирани елементи, които бяха част от старата емблема. Вътрешният хромиран пръстен, който разделяше черната външна лента от цветните елементи, е премахнат, а хромираният кант около синьо-белите сегменти също е изчезнал. Вместо гланцово покритие, черният пръстен сега има матов или сатенен вид, което му придава по-изчистен и по-модерен вид.

Освен това, цветовете в логото, особено синьото и бялото, изглеждат по-ярки, а буквите на BMW може да изглеждат малко по-тънки в сравнение с предишната версия.