В Париж пуснаха летящи таксита - 120 евро от летището до центъра за 15 минути

След успеха на демонстрациите преди две години, днес официално Volocopter стартира първата си постоянна линия за превоз на пътници между летище "Шарл дьо Гол" и центъра на Париж. Цената за 15-минутен полет е 120 евро, колкото вечеря в добър ресторант. Ще се предлагат веднага и машрути до другото летище "Бурже" и двореца "Версай"
Проектът за летящи таксита в Париж, ръководен от германската компания Volocopter, официално навлиза в своята комерсиална фаза на 1 февруари 2026 г., след като първоначалните планове за олимпийските игри през 2024 г. бяха отложени поради забавяне на сертификацията.
VoloCity е напълно електрически летателен апарат (eVTOL) с 18 ротора. Той е проектиран за един пилот и един пътник.
Полетите се извършват на височина под 500 метра, което позволява на пътниците да се насладят на уникална панорама към града.
Една от най-впечатляващите черти на летящото такси е тишината. От земята апаратът е практически недоловим на фона на градския шум, когато лети на височина над 120 метра.
Билетите се продават през специализирана платформа, като в началото капацитетът е ограничен до няколко хиляди месечно с цел постепенно интегриране в трафика.
През следващото десетилетие се предвижда изграждането на мрежа от десетки вертипорти мини летища за вертикално излитане из целия столичен регион. Целта на Volocopter е до 2028-2030 г. да пусне и по-голям модел с 4-5 места, което ще намали цената на билета до нивата на споделено пътуване.