В Париж пуснаха летящи таксита - 120 евро от летището до центъра за 15 минути

Германската компания за летящи таксита започна тестови полети от летище в Париж СНИМКА: Twitter/ @volocopter

След успеха на демонстрациите преди две години, днес официално Volocopter стартира първата си постоянна линия за превоз на пътници между летище "Шарл дьо Гол" и центъра на Париж. Цената за 15-минутен полет е 120 евро, колкото вечеря в добър ресторант. Ще се предлагат веднага и машрути до другото летище "Бурже" и двореца "Версай"

Проектът за летящи таксита в Париж, ръководен от германската компания Volocopter, официално навлиза в своята комерсиална фаза на 1 февруари 2026 г., след като първоначалните планове за олимпийските игри през 2024 г. бяха отложени поради забавяне на сертификацията.

VoloCity е напълно електрически летателен апарат (eVTOL) с 18 ротора. Той е проектиран за един пилот и един пътник.

Полетите се извършват на височина под 500 метра, което позволява на пътниците да се насладят на уникална панорама към града.

 Една от най-впечатляващите черти на летящото такси е тишината. От земята апаратът е практически недоловим на фона на градския шум, когато лети на височина над 120 метра.

Билетите се продават през специализирана платформа, като в началото капацитетът е ограничен до няколко хиляди месечно с цел постепенно интегриране в трафика.

През следващото десетилетие се предвижда изграждането на мрежа от десетки вертипорти мини летища за вертикално излитане из целия столичен регион. Целта на Volocopter е до 2028-2030 г. да пусне и по-голям модел с 4-5 места, което ще намали цената на билета до нивата на споделено пътуване.

Германската компания за летящи таксита започна тестови полети от летище в Париж СНИМКА: Twitter/ @volocopter
