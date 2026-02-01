Немски фирми купуват амоняк от Саудитска Арабия по сделка в областта на зеления водород

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Енергийни компании от Германия и Саудитска Арабия са сключили споразумение за износ на амоняк на фона на усилията на двете страни да разширят партньорството си в областта на зеления водород, предаде БТА по информация на ДПА.

Меморандум за разбирателство беше подписан днес в Рияд от саудитската компания "Ай Си ДабълюЕй пауър", енергийния доставчик "ЕнБе Ве Баден-Вюртемберг", северногерманското пристанище Росток и вносителя на газ Фау Ен Ге (VNG).

Документът беше договорен по време на посещението на германския министър на икономиката Катерина Райхе в саудитската столица, където тя се срещна с министъра на енергетиката Абдулазиз бин Салман.

Водородът може да се използва като чист източник на енергия, ако се произвежда по климатично неутрален начин, например чрез използване на слънчева енергия. Саудитска Арабия инвестира в производството на газа, а Берлин през последните години започна да разширява инфраструктурата си за водород.

Транспортирането на водорода от Саудитска Арабия до Германия обаче е логистично предизвикателство.

Съгласно плана, водородът ще се изнася от пристанището Янбу на Червено море до Росток под формата на химически амоняк, който е по-лесен за втечняване, транспортиране и съхранение. В Росток амонякът ще се преобразува обратно във водород с помощта на т.нар. крекинг инсталация, разработена от енергийната компания Фау Ен Ге.

Заводът за производство на водород и амоняк в Янбу трябва да влезе в търговска експлоатация през 2030 година.

Съгласно меморандума, Ай Си ДабълюЕй обмисля също така да участва в разработването и евентуално финансирането на инфраструктура за амоняк в Германия.