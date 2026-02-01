Ядем по-скъп карфиол и по-евтини марули и чесън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ядем по-скъп карфиол и по-евтин чесън, показват актуалните данни за цените на дребно в страната. Разнопосочни са тенденциите в секторите на хранителните стоки през последната седмица, сочат данните от оперативния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), предоставени на БТА. Докато при месото и млечните продукти се наблюдава относителна стабилност, секторът на плодовете и зеленчуците бележи значителни отклонения, продиктувани от сезонни фактори и пазарна динамика.

Анализът на данните показва, че най-големият натиск върху потребителския джоб идва от щанда за зеленчуци, докато някои основни продукти отбелязват лек спад.

Най-много тази седмица поевтиняват марулите - с 2,3 на сто до средна цена от 0,92 евро за брой, старият чесън - с 2,2 на сто до 4,12 евро за килограм, и зеленият чесън - с 1,8 на сто до 0,95 евро за връзка.

Най-голямо поскъпване се наблюдава при карфиола – с 10,4 на сто нагоре до средна цена от 2,48 евро за килограм, зеления боб - с 9,2 на сто до 3,68 евро за килограм, и картофите – със 7,4 на сто до 0,96 евро за килограм.

Месото и месните продукти запазват стабилни цени, като промените са минимални, което подсказва за наситен пазар, отбелязва САПИ.

Свинското и телешкото месо остават почти без промяна с отклонения от едва 0,01 до 0,02 на сто ръст. Прави впечатление лекото поевтиняване при агнешкото месо (плешка и бут) с около 0,02 на сто, докато овчето месо поскъпва с 0,08 на сто. Пилешкото месо (цяло пиле) бележи минимален ръст от 0,04 на сто.

Млечни продукти и яйца: леко възходящ тренд

При млечните продукти се наблюдава пълзящо поскъпване, което макар и малко, е обхванало целия подсектор.

При кравето сирене и кашкавала „Витоша" ръстът е 0,03 на сто, при киселото мляко - 0,05 на сто, при яйцата - 0,10 на сто, което е най-високият ръст в тази категория.

Плодове и зеленчуци е секторът с най-динамични промени. При плодовете ябълките поскъпват с 5,2 на сто, а цитрусовите плодове (лимони и портокали) бележат ръст от около 2,1 на сто. Бананите се продават с 1,2 на сто по-скъпо.

При зеленчуците освен споменатите рекордьори (карфиол и зелен боб), прави впечатление поскъпването на зелето (с 3,1 на сто) и оранжерийните домати (с 3 на сто). Единственото по-значително успокоение на цените идва от листните зеленчуци (марули) и чесъна.

При варивата, захар и олио тенденциите са разнопосочни. Лещата поскъпва с 2,1 на сто, докато оризът и зрелият боб бележат минимални ръстове под 1 на сто. Слънчогледовото олио остава стабилно с ръст от едва 0,06 на сто.

Пазарът на дребно в момента се диктува от сезонността на плодовете и зеленчуците. Докато основните протеини (месо) и мазнини (олио) са в баланс, пресните продукти показват чувствителност, като карфиолът и картофите са стоките с най-неблагоприятна за потребителя промяна през последната седмица.