ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22204383 www.24chasa.bg

Изтеглят от пазара бебешки носачи и слингове заради риск от нараняване на детето

552
Изтеглят от пазара бебешки носачи и слингове заради риск от нараняване на детето. СНИМКА: Пиксабей

Бебешки носачи и слинг се изтеглят от онлайн пазара заради ненадеждно закрепване и опора, които не са в състояние да държат здраво поставеното в тях дете. Това крие сериозен риск бебето да се изплъзне, да падне и да получи сериозни наранявания, предупреждават от платформата „Ние, потребителите", като се позовават на данни от системата за забранени опасни стоки на ЕС - Safety Gate, пише БТА.

Разпореждане за премахване от онлайн пазара е издадено и за бебешки слинг, изработен е от плат и от мрежа, поставя се като елече на възрастния човек и се завързва на гърба на детето, но няма опора, която да го държи отдолу и това крие опасност от изплъзване.

Несъответствието на артикулите с Общия регламент относно безопасността на продуктите се изразява в това, че при тях липсват вградени отвори за крачета и това не дава сигурност за детето. Бебешкият слинг не отговаря и на европейския стандарт 16512.

 

Изтеглят от пазара бебешки носачи и слингове заради риск от нараняване на детето. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)