Изтеглят от пазара бебешки носачи и слингове заради риск от нараняване на детето

Бебешки носачи и слинг се изтеглят от онлайн пазара заради ненадеждно закрепване и опора, които не са в състояние да държат здраво поставеното в тях дете. Това крие сериозен риск бебето да се изплъзне, да падне и да получи сериозни наранявания, предупреждават от платформата „Ние, потребителите", като се позовават на данни от системата за забранени опасни стоки на ЕС - Safety Gate, пише БТА.

Разпореждане за премахване от онлайн пазара е издадено и за бебешки слинг, изработен е от плат и от мрежа, поставя се като елече на възрастния човек и се завързва на гърба на детето, но няма опора, която да го държи отдолу и това крие опасност от изплъзване.

Несъответствието на артикулите с Общия регламент относно безопасността на продуктите се изразява в това, че при тях липсват вградени отвори за крачета и това не дава сигурност за детето. Бебешкият слинг не отговаря и на европейския стандарт 16512.