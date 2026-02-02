Златото блести с нечуваните $ 5000, но среброто го засенчва

Нарастващите продажби на електрически коли е увеличат допълнително потреблението на метала

Експерти прогнозират в следващите 5 г. котировките да стигнат и до 300 долара

Цената на златото от началото на годината буквално се изстреля нагоре и се задържа над нечуваните досега 5000 долара. С поскъпване от над 200 само за месец блясъкът стана ослепителен, но има друг благороден метал, чиято цена се е покачила още повече. За последната година цената на среброто е нараснала с впечатляващите почти 280% до 29 януари.

Само в рамките на януари поскъпването е близо 70%, което превръща среброто в един от най-бързо растящите активи в света и поставя метала във фокуса както на инвеститорите, така и на индустрията. В края на януари миналата година тройунция сребро се търгуваше за около 31,45 долара, а година по-късно вече е 118,50 долара.

Макар движението през изминалата година да не беше равномерно,

общата тенденция остава възходяща

През летните месеци цената постепенно премина границите от 35 и 40 долара за тройунция, а през септември и октомври поскъпването стана значително по-осезаемо. Само между края на ноември и края на декември среброто скочи от 56,72 до 75,46 долара за тройунция (виж инфографиката).

Рязък ценови скок се наблюдава и при златото. За първи път в историята благородният метал премина границата от 5000 долара за тройунция. Миналия понеделник котировките се повишиха до 5518 долара в следобедните часове на търговията. Само от началото на годината цената му се е покачила със 17%, а за последната една година – с 84%.

Зад силното движение на благородните метали стои комбинация от няколко ключови икономически фактора. На първо място е осезаемото отслабване на щатския долар, който достигна най-ниските си нива от близо четири години. В същото време еврото се засили значително спрямо долара, което традиционно подкрепя цените на суровините и благородните метали.

Паралелно с това се наблюдава изтегляне на капитали от държавни облигации въпреки по-високите им доходности - сигнал за нарастващо недоверие към дълговите пазари. Инвеститорите все по-осезаемо се оттеглят от рискови активи и

насочват средства към физически

със защитна функция, като злато и сребро, на фона и на очакванията за по-меки парични условия в САЩ, които допълнително оказват натиск върху долара.

“Когато лихвените проценти се понижават, търговците обикновено купуват активи като сребро, защото ползите от държането на пари в брой в банката или от краткосрочни облигации намаляват”, обяснява Йеоу Хви Чуа от Технологичния университет в Нанянг. По думите му това естествено измества търсенето към активи, възприемани като средство за съхранение на стойност, включително и среброто.

Докато златото остава класическото убежище за капитали, среброто се възползва и от своята ключова роля в реалната икономика. Металът намира широко приложение в електрониката, медицинската техника, батериите и най-вече в производството на соларни панели, където е практически незаменим. Ускореният преход към зелена енергия и електрификацията на икономиките в световен мащаб доведоха до рязко увеличение на индустриалното търсене на сребро. Експертите посочват, че нарастващите продажби на електрически превозни средства ще увеличат допълнително потреблението, докато усъвършенстваните автомобилни батерии ще изискват още по-големи количества от метала.

В същото време възможностите за бързо увеличаване на предлагането остават ограничени, тъй като по-голямата част от световното производство на сребро е страничен продукт от добива на други метали като мед, олово и злато. Това прави пазара особено чувствителен при внезапен ръст на търсенето.

Допълнителен натиск върху цената на среброто оказва и нарастващата политическа и търговска несигурност, свързана със САЩ. Опасенията, че администрацията на президента Доналд Тръмп може да наложи нови мита и търговски ограничения върху индустриални метали, включително среброто, засилиха склонността на компании и инвеститори да се запасяват предварително със суровини.

Това вече доведе до натрупване на физическо сребро в САЩ и до недостиг на други пазари, особено като се има предвид, че страната внася около две трети от използваните количества. Опитът от предишни търговски конфликти показва, че подобни мерки могат да нарушат глобалните вериги на доставки и да повишат цените на индустриалните метали.

“Производителите се надпреварват да си осигурят доставки, за да гарантират, че дейността им няма да бъде прекъсната от евентуален недостиг, което допълнително подкрепя цените на световните пазари”, коментира проф. Космас Маринакис от Сингапурския университет по мениджмънт. По думите му е вероятно цената на среброто да остане висока и през следващите месеци.

Още един фактор за по-рязкото движение е сравнително малкият размер на пазара. Общата стойност на инвестиционното сребро се оценява на около 200 млрд. долара, докато пазарът на злато се измерва в трилиони. По-малкият обем на пазара в сравнение със златото обяснява и по-високата ценова волатилност на среброто, която през последните месеци е ясно видима.

Въпреки че традиционно металите се възприемат като активи за периоди на криза, през последните години

те често поскъпват паралелно с

растящите фондови пазари

Силните борси обикновено са сигнал за икономически растеж, повече инвестиции и по-високо индустриално потребление, което подкрепя и цените на суровините.

В същото време инфлационните очаквания и високата ликвидност насочват капитали както към акции, така и към метали. Големите инвестиционни фондове също увеличават експозицията си “пакетно”, купувайки акции и суровини като част от стратегии за диверсификация. Това позволява на среброто в определени периоди да поскъпва дори по-бързо от златото, макар да остава по-рисков и по-волатилен актив.

“Цената на среброто исторически следва тази на златото в съотношение 15:1, което означава, че е напълно възможно в рамките на следващите до пет години да видим поне 300 долара за тройунция сребро”, коментират експерти.