Левът отиде в историята, но у хората засега остават 7,7 млрд.

Има още пет месеца да бъдат обменени в евро, а в БНБ - завинаги

От полунощ на 1 февруари, неделя, левът отиде в историята и единственото законно платежно средство в България е еврото. Изтече едномесечният срок, в който можеше да се плаща и в левове, и в евро.

Въпреки че българите имаха един месец да се освободят от българската валута, да пазаруват с нея или да я обменят в банките или пощите, към 30 януари

от обращение са изтеглени само 75%

от левовите банкноти и стотинките, останалите още са у хората, дори след като вече не може да се пазарува с тях. Към петък в обращение все още са били 7,7 млрд. лв. В събота за последно клоновете на банки и каси на БНБ работиха извънредно, но едва ли обмяната в този последен ден на лева е намалил значително процента.

От централната банка информират още, че в момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети за над 6,1 млрд. евро и това осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението. Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществявало съгласно утвърдените графици и процедури.

Какво ще правят хората с тези 25% необменени левове?

Банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро безплатно

и по официалния валутен курс в неограничено количество. Така ще е до 30 юни.

Единственото условие е, че за суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. В депозитните банкомати обаче вече не могат да се внасят левови банкноти.

И след юни БНБ ще обменя безплатно в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, припомнят от централната банка.

Седмица преди да пратим лева в историята БНБ прогнозира, че до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение в началото на 2025-а, вече ще са обменени в евро, а за българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%.

