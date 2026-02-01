Бензинът у нас е поевтинял с 2% за литър през януари, а дизелът – с 1 евроцент

За изминалия месец бензинът у нас е поевтинял средно с 0,02 евро за литър (-1,60 процента), като се наблюдава тенденция за спад на цената. Това показват данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo). Ако на 2 януари бензин A95 се е продавал за 1,25 евро за литър, то към днешния ден средната му цена на дребно е 1,23 евро за литър. За последната седмица разликата в цената на бензина е с 0,81 на сто надолу или спад с 0,01 евро на литър, пише БТА.

Дизелът е поевтинял средно с 0,01 евро за литър (минус 0,79 процента) за изминалия месец, като при него тенденцията е за застой на цената, сочат данните на специализираната платформа. На 2 януари 2026 г. литър от този вид гориво се е търгувал за 1,27 евро, а сега средната му цена е 1,26 евро за литър. През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна.

За разглеждания едномесечен период цената на пропан-бутана е паднала с 0,01 евро - от 0,58 до 0,57 евро за литър. Същата е разликата в цената, ако се наблюдават данните за последната седмица – 0,01 евро за литър надолу.

За изминалия месец цената на метана се е задържала на ниво 1,12 евро за килограм, което показва тенденция на застой, отбелязва платформата.